Biergigant AB Inbev zet druk op Overlegcomité: “Bloedbad dreigt als cafés niet heel snel open mogen”

De grote jongens roeren zich in het debat over de al dan niet heropening van de cafés in ons land. Biergigant AB InBev vreest dat de helft van de cafés de coronacrisis niet zal overleven als ze op 1 april niet open mogen. “Bovendien zijn er geen Belgische cijfers die bewijzen dat cafés coronabroeihaarden zijn”, klink het. Biostatiscus Geert Molenberghs strijdt dat af. “Er is wel degelijk wetenschappelijke evidentie over een verhoogd besmettingsrisico.”