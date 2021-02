Lentezon zorgt voor feestje in Antwerpen, honderden jongeren troepen samen aan Scheldebocht

Antwerpen - In Antwerpen had de politie de handen vol met een ‘spontaan’ uitgebroken feestje aan de Scheldebocht. Op beelden is te zien hoe honderden jongen uit de bol gingen bij valavond. Ook gedurende dag werden verschillende plekken afgesloten wegen te druk.

De politie moest met meerdere combi’s ter plaatse komen om een feestje op te breken. Honderden jongeren waren in de vooravond samengekomen in park Belvedère aan de Scheldebocht. Daar was een spontaan feestje uitgebroken. Op amateurbeelden is te zien hoe jongeren dansen en eventjes uit de bol gaan. Van afstand houden of mondmaskers dragen is geen sprake.

“We hebben inderdaad melding gekregen van feestjes daar. Wie zich niet aan de regels hield, dus geen afstand hield of geen mondmasker bij zich had, werd geverbaliseerd”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen. Hoeveel pv’s er zaterdag exact werden uitgeschreven, kan de politie nog niet zeggen maar dat loopt makkelijk in de tientallen.

Markt afgesloten

Op zaterdag is er ook traditioneel de zaterdagmarkt in het centrum. Ook die kon op heel veel belangstelling rekenen in de eerste zonnestralen van het jaar. Drie kwartier voor sluitingstijd vond de politie het dan ook daar te druk en sloot ze bijgevolg de markt vroegtijdig.

Enkele marktkramers waren het grondig oneens met die beslissing. “Rondom de markt stonden groepjes met te veel mensen drankjes te drinken, maar op de markt was bijna niemand”, zei marktkraamster Thajana Van Hal. “Echt ridicuul dat de markt werd afgesloten. Verschillende klanten die bestellingen hadden geplaatst, mochten niet tot bij ons komen. We hebben onze inkomsten nodig na vorig jaar.”

Ook sommige klanten konden de beslissing niet pruimen. Op de Graanmarkt kwam het tot een hoog oplopende discussie tussen een bezoeker die de toegang werd geweigerd, de stewards én de politie. Uiteindelijk werd de man bestuurlijk aangehouden, bevestigt de politie.

Volgens de politie waren er verder geen grote incidenten.