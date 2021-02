IAEA-topman in Iran voor onderhandelingen over nucleaire inspecties

Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, is zaterdag in Teheran aangekomen voor een mogelijk cruciaal overleg over de inspecties in de nucleaire installaties in Iran. De spanning tussen de westerse grootmachten en Iran over de nucleaire deal zijn de voorbije dagen fors opgelopen.

Grossi zal zondag gesprekken hebben met Ali-Akbar Salehi, het hoofd van de Iraanse atoomenergieorganisatie, en minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. Mogelijk vindt er ook een ontmoeting plaats met president Hassan Rohani.

De toon in de nucleaire discussies is verhard, sinds Teheran deze week had aangekondigd dat de IAEA-inspecteurs vanaf volgende week dinsdag niet langer onbeperkt toegang zouden krijgen tot de nucleaire installaties in Iran. De moeizaam bekomen nucleaire deal die Iran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, dreigt daardoor een lege doos te worden. De afspraken die toen werden gemaakt, moesten ervoor zorgen dat het land geen kernwapens meer kon produceren. In ruil voor de Iraanse toezeggingen zouden de economische sancties worden opgeheven.

Iran was gestopt met het naleven van het nucleair akkoord nadat gewezen Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om zijn land terug te trekken uit de deal. Trump had ook nieuwe sancties ingesteld.

Met de aankondiging om de bewegingsvrijheid van de IAEA-inspecteurs te beperken, heeft Teheran nu vooral de druk op de nieuwe regering in de VS opgevoerd. De Amerikaanse president Joe Biden had aangekondigd opnieuw toe te willen treden tot de nucleaire deal. Iran eist dat de VS dan wel de sancties opheffen, maar Biden heeft vrijdag aangegeven dat Iran eerst aan de onderhandelingstafel moet gaan zitten.

Verschillende waarnemers vrezen dat het bezoek van de directeur-generaal van het IAEA de patstelling niet zal kunnen doorbreken.