Fans van Moeskroen hebben er genoeg van en tonen hun onvrede aan toegangspoorten van stadion

Het degradatiespook wordt steeds groter bij Moeskroen. Zaterdagavond werd de levensbelangrijke competitiewedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Cercle Brugge verloren, waardoor Cercle Brugge op gelijke hoogte komt met Moeskroen komt en Les Hurlus op basis van aantal gewonnen matchen naar de voorlaatste plek verdrongen worden. De fans van Moeskroen gingen na afloop verhaal halen aan de toegangspoorten van Le Canonnier.

Het draait bij Moeskroen al enkele weken niet lekker. Het begon 2021 wel met twee zeges en drie gelijke spelen in zes competitiewedstrijden, maar deze maand loopt het voor geen meter. De Henegouwse club werd eerst uitgeschakeld in de beker door tweedeklasser Union. Vervolgens werd er in de competitie zwaar verloren van KV Kortrijk (0-3) en Racing Genk (4-0). De nederlaag in het kelderduel tegen Cercle Brugge bleek er voor enkele fans te veel aan.

Les supporters ont montré leurs mécontentement devant le stade. pic.twitter.com/uk6u8cECDz — Team Hurlus ???????? (@TeamHurlus) February 20, 2021

Na de match tegen Cercle ging een groep fans verhaal halen aan de ingang van het stadion. Volgens L’Avenir-journalist Arnaud Smars zou het er ook verhit aan toe gegaan zijn tussen enkele supporters en wat spelers van de club.