Prins Charles heeft zijn vader prins Philip bezocht in het hospitaal

Prins Philip (99) ligt sinds dinsdag in het ziekenhuis. Er werd aanvankelijk verteld dat de prins enkel opgenomen is ter observatie voor enkele dagen, maar hij verblijft ook zaterdag nog in het ziekenhuis. Prins Charles bracht zijn vader zaterdagmiddag dan ook een bezoekje.

Prins Charles meldde zich zaterdagmiddag aan aan het King Edward VII hospitaal waar zijn vader werd opgenomen. Hij bleef er ongeveer een half uurtje.

In principe zijn bezoekers enkel toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, daarom wordt er op sociale media dan ook druk gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de 99 jaar oude prins. Naar verluidt zal de echtgenoot van de Queen Elizabeth nog zeker tot volgende week in het ziekenhuis blijven.

Tegelijk zijn er ook signalen vanuit de Verenigde Staten waar prins Harry in afzondering zou zijn gegaan. Hij bereidt hiermee een eventuele terugkeer naar Groot-Brittannië voor.

LEES OOK. Harry en Meghan knippen band met Brits koningshuis nu “compleet” door en dat geeft de rest van de familie meer werk