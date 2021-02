Vlaams minister Zuhal Demir wil ook voor slachtoffers gratis advocaat

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil een Salduz-wet voor slachtoffers. Dat zou betekenen dat slachtoffers, net zoals daders, gratis juridische steun krijgen vóór het verhoor. Demir doet die oproep niet toevallig aan de vooravond van de Europese Dag van de Slachtoffers, bericht De Zondag.

De Salduz-wet bestaat tien jaar en zorgt ervoor dat verdachten gratis een advocaat kunnen spreken, voorafgaand aan het eerste verhoor. Demir wil een gelijkaardige wet voor slachtoffers. “Daders zijn vandaag in het voordeel: zij worden door hun advocaat klaargestoomd voor het verhoor, terwijl slachtoffers vaak amper weten wat hen te wachten staat.”

Demir wil in eerste instantie slachtoffers die zich aanmelden bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld een gratis gesprek met een gespecialiseerde advocaat aanbieden. Dat kan via de Vlaamse juridische eerstelijnsbijstand. Ze heeft daartoe de gesprekken opgestart met de federale regering, die bevoegd is voor deze centra.

Demir doet het voorstel omdat uit een evaluatie van de centra is gebleken dat er echt een gebrek aan juridische ondersteuning is. Maar dat is niet genoeg. De minister wil komen tot wettelijke verankering van het recht voor álle slachtoffers. Dat zou dan een Salduz-wet zijn voor slachtoffers. Dat is weliswaar federale materie.