Donald Trump maakt eerste publieke verschijning als ex-president op congres van conservatieven

De Amerikaanse ex-president Donald Trump verschijnt komende week opnieuw in het openbaar, voor het eerst sinds hij het Witte Huis heeftt verlaten. Dat berichten lokale media zaterdag.

Media als CNN, The New York Times en Politico citeerden niet nader genoemde adviseurs van Trump, die bevestigden dat de ex-president zal spreken op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida. In de toespraak op 28 februari zal de zakenman het hebben over “de toekomst van de Republikeinse Partij en de conservatieve beweging”, zei een bron van Politico.

De vorige keer dat de 74-jarige Trump voor een publiek sprak, was op 6 januari. Niet veel later bestormde een meute van zijn aanhangers het Capitool.

Niet alleen Trump zal zijn opwachting maken, blijkt uit de website van CPAC. Ook zijn conservatieve bondgenoten zouden present tekenen, zoals zijn ex-minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de ex-ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, en ex-woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders.