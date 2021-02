Opnieuw mooie lentedag: NMBS vraagt voorzichtigheid, burgemeester Oostende roept op om rustigere plaatsen op te zoeken

Temperaturen tot 17 graden en een mooie lentezon: net zoals gisteren wordt het prachtig weer. Dat kan wel voor wat drukte zorgen, vooral aan de kust en op de treinen. De NMBS roept haar reizigers op tot voorzichtigheid.

“We hebben veiligheidsmaatregelen genomen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman aan Radio 1. “Er wordt veiligheidspersoneel in de stations ingezet om de reizigers zo veel mogelijk te spreiden. Ons advies is vooral: check onze app. Daarop kan je zien hoe druk het is op jouw trein en als het druk is, kan je misschien beslissen om een trein later te nemen.” Zaterdag was het vooral druk in de stations van Leuven, Gent, Brugge en Brussel-Noord en -Zuid.

Ook aan de kust kan het hier en daar best druk worden. Vooral in Oostende was er zaterdag alvast veel volk. Daarom roept burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) op om ook op zondag toch de rustigere plaatsen op te zoeken. Met name het stadscentrum en de Westelijke strekdam bleken gisteren hotspots te zijn. “Als burgemeester wringt het om mensen te vragen om niet te komen. Maar het is helaas niet anders. Oostende is groot genoeg dus ik wil mensen vragen om de rustigere plaatsen op te zoeken.”