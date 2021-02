Britse bierdrinkers ontdaan door slappere Stella: AB InBev verlaagt alcoholpercentage van populair pils

In het Verenigd Koninkrijk is onder bierdrinkers enige stennis ontstaan omdat brouwer AB Inbev er het alcoholpercentage voor zijn Stella Artois-pils heeft verlaagd van 4,8 naar 4,6 procent. Volgens veel Britten is de pils, die er geboekstaafd staat als een van de toppers in de pubs, niet meer te drinken. In Daily Mail beklagen ze zich erover dat de smaak van een Stella veel te flets is geworden.

Volgens brouwer AB Inbev werd het alcoholpercentage van het bier verlaagd om tegemoet te komen aan de nieuwe gezondheidstrend, waar minder alcohol gelijk staat aan beter voor gezondheid. Volgens Laure Stuyck, woordvoerder van AB Inbev in België, zijn er geen plannen om bij ons het alcoholpercentage te verlagen. “Dat wordt per land bepaald en we volgen de markt. Het bier in het VK is sowieso al minder sterk dan hier. Onze pils heeft in België een alcoholpercentage van 5,2 procent.”

Dat minder alcohol een weerslag heeft op de smaak, is niet nieuw en geldt net zo goed voor wijn. Wijnbouwers doen al jaren verwoede pogingen om een alcoholarme variant te doen aanslaan, maar het verschil met echte wijn is nog altijd te groot.