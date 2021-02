Ook fans Charleroi roeren zich en sluiten parking af: “Mevrouw, uw man is later dan verwacht thuisgekomen”

Het was een woelige avond bij de Waalse voetbalclubs. Werden de spelers van Moeskroen opgewacht door fans na de nederlaag op Cercle Brugge, dan vonden de Ultra’s van Charleroi er niets beter op dan de parking af te sluiten na het magere gelijkspel op het veld van Beveren.

Het loopt momenteel niet optimaal bij Charleroi, in die mate dat een plaats in play-off 1 verre van evident is. En dat stoort de fans. De Ultra’s besloten daarom gisteravond een signaal te sturen. Nog voor de spelersbus terug in Charleroi was aangekomen, hadden de fans de spelersparking vakkundig op slot gedaan met een hangslot. Gevolg: de wagens van spelers, trainers en bestuur stonden veilig achter slot en grendel, voor niemand bereikbaar.

Via hun facebookpagine zorgden de Ultra’s voor tekst en uitleg waarbij ze zich richtten aan de echtgenotes/partners en dat met een gevoel voor cynisme. “Dag mevrouw, zoals u hebt gemerkt is uw man (als speler, als lid van de sportieve staf of het bestuur) vannacht later dan verwacht thuisgekomen, als gevolg van een onvoorziene omstandigheid. Het goede nieuws: hij heeft uw nachtrust niet verstoord. Meneer heeft immers de kwaliteit discreet binnen te komen daar waar passie en engagement vereist zijn...”

Enfin, de fans zijn duidelijk niet opgezet met de manier van speler van de Karolo’s en wilden duidelijk de spelers wakker schudden. Wanneer de spelers uiteindelijk