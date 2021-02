Automobilist overleden na zware crash tegen paal

Van het voertuig bleef niet veel meer over. Foto: Brandweer Brussel

Brussel / Haren - In de nacht van zaterdag op zondag is een bestuurder van een personenwagen overleden na een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde omstreeks 00.37 uur op de Haachtsesteenweg in Haren.

De personenwagen verloor de controle over het stuur en botste tegen een paal en een personenwagen. De bestuurder zat bewusteloos in de wagen en om hem te bevrijden moest de Brusselse brandweer de achterzijde van het voertuig openknippen. Vervolgens werd hij in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Daar is hij volgens het Brusselse parket ondertussen overleden. Het onderzoek is momenteel nog lopende naar de exacte omstandigheden van het ongeval.