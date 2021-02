Antwerpen -

Door het eerste lenteweer was het zaterdag druk in Antwerpen. Maar ook zondagmorgen waren de restanten daarvan nog merkbaar, want op veel plekken in de stad is een berg afval achtergelaten. De dienst afvalophaling van de stad was zaterdagavond al in de weer om de afvalberg op te ruimen, maar ook zondag hadden ze nog de handen vol.