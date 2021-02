Frank Vandenbroucke: “Nog drie weken geduld voor we iets kunnen zeggen over versoepelingen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke probeerde zondagnamiddag op VTM Nieuws wat tijd te kopen in de discussie over versoepelingen van coronamaatregelen. “We moeten eerst zicht krijgen op die Britse variant, voor we kunnen beslissen over versoepelen. En dat zal nog drie weken duren.”

Komende vrijdag staat een Overlegcomité gepland, maar Vandenbroucke maakt duidelijk dat we van die vergadering geen mirakels hoeven te verwachten. Hij verwijst daarvoor naar de opmars van de Britse variant. “Als we ons houden aan de huidige maatregelen”, sprak hij op VTM Nieuws, “dan hoeven we niet bang te zijn voor die varianten. Als je een sterke dijk hebt, raken de varianten er niet over. Maar als je gaten krijgt in je dijk - bijvoorbeeld door te versoepelen - dan zijn die varianten wel besmettelijker. En dan moet je dubbel opletten met gaten maken in die dijken en versoepelingen.”

Geen verstandige beslissingen

“Ik begrijp dat het voor de horeca en andere sectoren heel zwaar is, zowel persoonlijk als financieel. Maar op dit moment kunnen we geen verstandige beslissingen nemen. Wij zien dat die Britse variant steeds meer aanwezig is: zowat één besmetting op de drie is die variant. Zolang we onze huidige maatregelen aanhouden, is dat geen probleem. Het masker beschermt even goed tegen alle varianten. Maar als je versoepelt en gaten maakt in de verdediging, wordt het wel riskant. We gaan dat pas kunnen inschatten over drie weken. De Britse variant rukt op en zal waarschijnlijk het landschap van de virussen overheersen. Pas dan zullen we beter kunnen inschatten hoe besmettelijk die echt is en wat de gevolgen kunnen zijn van versoepelingen.”

Ook over het reisverbod sprak Vandenbroucke zich uit. “Het wordt moeilijk om dit te blijven handhaven”, zei de minister. “In een Europese Unie, waar je werkt met open grenzen, is het heel moeilijk om ze dicht te houden. Maar op het Overlegcomité gaan we wel werken aan een systeem waarbij de verplichte test bij terugkeer uit het buitenland ook echt afgedwongen wordt. Daar gaat het nu nog veel te vaak mis.”