Rolstoelgebruiker (82) sterft nadat hij onder losgeslagen marktkraam terechtkomt in rij voor de bakker

Ichtegem / Eernegem - Een 82-jarige man is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeval in Eernegem. Hij stond in de rij bij de bakker toen een marktkraam van een vrachtwagen los schoot. Hij raakte geklemd tussen het kraam en de gevel van de bakker.

Het noodlot. Dat sloeg zondagmiddag toe in de Stationsstraat in Eernegem. Een 82-jarige man stond er met zijn mindervalidenscooter in de rij van bakkerij ‘De Warme Bakker’. Er stonden nog twee klanten in de winkel en de man wachtte buiten op zijn broodje. Een marktkramer reed op hetzelfde moment richting het centrum van Eernegem met zijn vrachtwagen en het marktkraam er achter.

Dat laatste schoot echter plots en vloog door. Het zware kraam stevende recht op de bakkerij af. De onfortuinlijke tachtiger was letterlijk op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De man raakte geklemd tussen het marktkraam en de gevel. De hulpdiensten snelden naar het ongeval, maar de man bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Op vijftig meter van huis

Het slachtoffer is een tachtiger die op zo’n vijftig meter van de bakkerij in een appartement woont. De verslagenheid in de buurt is dan ook groot. “Ik kwam net ook van de bakker”, zegt een buurvrouw. “Hij stond daar al met zijn centjes in zijn hand klaar. Plots hoorde ik een krak en zag ik dat kraam recht op de muur rijden. De chauffeur van die camion was ook in shock. Hij huilde en zijn handen bloedden. Ik heb hem nog een stoel gegeven.”

Ook bij de bakker zelf kwam het ongeval hard aan. “Die klap was enorm”, zegt hij. “Er stonden twee mensen in de winkel. Die man stond echt op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Als dit ‘s morgens gebeurt, dan staat hier een hele rij buiten. Aan de winkel is er wel wat schade, maar dat is helemaal niets natuurlijk.”

De politie sloot de Stationsstraat een tijdje af voor het verkeer. Het parket werd verwittigd en stelde een deskundige aan. Die moet de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Wellicht kraakte de trekhaak van de vrachtwagen af en kon het kraam zo los komen.