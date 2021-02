Getuige filmt plofkraak in Amsterdam: “Explosie was in de wijde omgeving te horen”

Een ooggetuige heeft zaterdagnacht een plofkraak gefilmd in Amsterdam. De daders hadden het op een bankautomaat van ING gemunt die in de gevel van een nachtwinkel staat. Volgens omwonenden was de explosie “in de wijde omgeving te horen” en vergelijkbaar met knallen van vuurwerk. De politie meldt dat er drie verdachten zijn opgepakt.