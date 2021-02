In de dierentuin van Osnabrück, in het noordwesten van Duitsland, is een dierenverzorgster aangevallen door een leeuw. Dat heeft de lokale politie meegedeeld.

De 25-jarige vrouw raakte lichtgewond, maar werd uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht.

De dierenverzorgster was aan het werk in het dierenverblijf toen ze werd aangevallen. Volgens de politie is er sprake van een werkongeval. Er wordt geen onderzoek ingesteld naar het incident.

De dierentuin was niet bereikbaar voor commentaar.