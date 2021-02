Acteur Stany Crets windt zich op over drukte in Antwerpen: “Solidariteit? Nul komma nul”

Antwerpen - De Antwerpse acteur Stany Crets windt zich op facebook op over de drukte die hij zaterdagmiddag zag op de wekelijkse markt. “Ik ging met de intentie om bloemen te kopen op de markt en die aan iemand te schenken, maar keerde terug met een koude huid en tranen in mijn ogen”, schrijft hij.

Stany Crets wilde zaterdagmiddag enkele zonnestralen meepikken en de markt bezoeken maar hij kwam van een kale reis terug. Het was er naar zijn gevoel zo druk dat hij rechtsomkeer maakte.

“Duizenden mensen die aten, dronken. De regels werden niet gerespecteerd. Geen mondmaskers. Geen afstand. Nul. Ik stond daar en versteende. Ik kreeg het letterlijk ijskoud”, schrijft hij op Facebook. “Mijn kinderen beseften wat er aan de hand was. Ik stond op het Theaterplein en mocht al een jaar niet werken. Ik had de regels een jaar lang gerespecteerd. Amper buiten geweest. En ik zag plots een bijzonder groot deel van de maatschappij mij uitlachen. Duizenden mensen die het niet kon schelen dat er oudere en zwakkere mensen opgesloten zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Duizenden mensen die het niet kon schelen dat door hun gedrag de horeca, de evenementensector en de podia nog wat langer dichtblijven. Ik keek naar het plein en keek in onverschillige ogen. Ontkennende ogen. Zich onaantastbaar wanende ogen. Solidariteit? Nul komma nul.”

