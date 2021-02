Vaccinologe wil twijfels over AstraZeneca wegnemen: “Beschermt 100 procent tegen ernstige ziekte en overlijden”

Vaccinologe Corinne Vandermeulen krijgt volgende week haar vaccin, eentje van AstraZenaca en daar heeft ze geen enkel probleem mee. “Het vaccin beschermt 100 procent tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden”, zegt ze bij het Radio 1-programma De Ochtend.

AstraZeneca heeft de afgelopen weken wat kritiek over zich gekregen. Zo zou het niet veilig zijn voor oudere mensen. Daardoor weigeren sommige zorgverleners een vaccin te ontvangen van AstraZeneca. Vaccinologe Vandermeulen wil twijfels over het vaccin wegnemen.

Corinne Vandermeulen vaccinologe aan de KU Leuven Foto: Raymond Lemmens

“Het is wat verkeerd in de media gekomen, omdat het bijvoorbeeld voorlopig niet aan ouderen gegeven wordt. Dat komt omdat we daar nog geen duidelijke gegevens over hebben, en die gegevens willen we graag zien. Ons immuunsysteem werkt immers minder goed naarmate we ouder worden en daardoor kunnen we ook minder goed reageren op vaccins. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij griep”, zegt Vandermeulen. “In afwachting kunnen we het vaccin perfect gebruiken bij mensen die jonger zijn.”

Ze wil ook iedereen oproepen om zich te laten inenten. “Als je de kans krijgt, laat je inenten. We hebben op dit moment te weinig dosissen om de keuze aan te bieden. We moeten het doen met wat we hebben.”

Vrijdag deed Steven Van Gucht een gelijkaardige oproep. “Het is absoluut geen minderwaardig vaccin”, zei hij toen. “Door voorbarige communicatie is er veel verwarring en ongerustheid ontstaan. Maar we willen ten stelligste ontkrachten dat het AstraZeneca-vaccin minderwaardig zou zijn.” De viroloog benadrukte de resultaten van de klinische studies. “Het vaccin heeft een werkzaamheid van 82 procent tegen alle vormen van covid, ook de milde symptomen, als er twee dosissen van het vaccin zijn toegediend met 12 weken tussen. Als we kijken naar de werkzaamheid voor ernstige ziekten - daarmee bedoelen we ziekenhuisopnames en overlijdens - dan is er zelfs een werkzaamheid van 100 procent. Dat zijn ontegensprekelijk goede resultaten.”