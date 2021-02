Minister Annelies Verlinden reageert op uitstap Dries Van Langenhove: “Betoging in buitenland valt niet onder essentiële reizen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) veroordeelt op basis van de informatie waarover ze nu beschikt de reis van Dries Van Langenhove naar Parijs om er aan een manifestatie deel te nemen. Dat valt volgens haar niet onder de categorie “essentiële reizen”. Als volksvertegenwoordiger heeft hij een voorbeeldfunctie, stelt de minister bij monde van haar woordvoerster.

Kamerlid Dries Van Langenhove nam zaterdag in Parijs deel aan een betoging tegen de mogelijke ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. Hij was vergezeld van enkel leden van Schild & Vrienden. Voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was de reis van zijn fractiegenoot - Van Langenhove werd op een Vlaams Belanglijst verkozen - gewettigd, maar dat is niet de mening van de minister van Binnenlandse Zaken.

Van Langenhove is als één van de weinig te zien zonder mondmasker Foto: EPA-EFE

Annelies Verlinden herinnert er zondagmiddag aan dat het momenteel verboden is de grens over te steken, behalve voor essentiële reizen. “Dries Van Langenhove heeft als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie. Hij moet dus ook de maatregelen naleven. Als hij het daar niet mee eens is, moet hij in het parlement het debat aangaan”, aldus de minister.

Ze wijst erop dat men in ons land aan een manifestatie kan deelnemen, mits het naleven van de nodige gezondheidsmaatregelen. In het buitenland aan een manifestatie deelnemen, valt evenwel niet onder de categorie van “essentiële reizen”, luidt het nog.

In het VTM Nieuws kondigde Dries Van Langenhove zondagmiddag aan dat hij na zijn reis naar Parijs in quarantaine zal gaan “om de mensen die ongerust zijn gerust te stellen”. Hij herhaalde dat hij als volksvertegenwoordiger naar Frankrijk gereisd was om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen.

