Barcelona blijf sukkelen in La Liga: Messi en co geven in slot zege nog weg tegen laagvlieger Cadiz

FC Barcelona heeft zich niet kunnen herpakken na de oplawaai die het dinsdag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League van Paris Saint-Germain (1-4) kreeg. Barça geraakte zondag in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het bescheiden Cadiz.

Een strafschopdoelpunt van Messi na een half uur spelen leek Barcelona lang een zege met het kleinste verschil te bezorgen, tot Cadiz in het slot toesloeg. Invaller Alex sleepte in de 89ste minuut, ook op penalty, een punt voor de bezoekers uit de brand.

Het is bovenaan de Liga razendspannend. Atlético Madrid, dat zaterdag verrassend van Levante (0-2) verloor, voert de stand aan met 55 punten. Real Madrid kende zaterdag de grootste moeite met staartploeg Real Valladolid (0-1 winst) en volgt als tweede, met 52 punten. Het heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Barcelona doet in de titelrace een slechte zaak en telt als nummer drie 47 punten. De nummer vier Sevilla (45 ptn) kan maandag bij winst op Osasuna over Barça wippen.