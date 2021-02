Onbekenden proberen Bart De Wever te bedreigen, maar vergissen zich van huis

Twee onbekende mannen hebben zondagochtend de buren van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedreigd. Ze zouden zich vergist hebben van huis en hadden het volgens onze informatie wel degelijk op De Wever gemunt.

Volgens de Antwerpse politie waren de twee mannen mogelijk onder invloed van alcohol. Ze belden aan bij de buren links van het gezin De Wever, dat op de Herentalsebaan in Deurne woont.

“Ze bedreigden de bewoners en zouden ook een mes hebben gehad, maar dat hebben ze niet gebruikt”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. Er ontstond wel een schermutseling waarbij de vader des huizes een slag kreeg.

De politie spoort de twee onbekenden actief op, voorlopig zonder resultaat. Twee agenten hielden zondag toezicht bij de woning van De Wever. De betrokken buren wensen niet in te gaan op het incident.

Luchtkarabijn

Aan de woning van het gezin De Wever daagden in het verleden al meermaals ongenode gasten op. De voorbije zomer nog haalde de burgemeester zijn luchtkarabijn boven omdat er een verwarde man in zijn tuin zat. Die werd later gecolloqueerd.

In 2017 gooide een onbekende een bijl door het raam van de woning. En in 2012 trof de N-VA-voorzitter een afgehakte varkenskop aan op zijn oprit.

Al meermaals kwamen er op zijn thuisadres ook al poederbrieven toe, die gelukkig telkens een ongevaarlijke stof bleken te bevatten.

LEES OOK. Twee dagen na ‘inbraak’ slaat belager De Wever opnieuw toe: man dan toch gecolloqueerd