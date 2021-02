Zulte Waregem wint met 3-2 van Standard en staat zowaar op drie punten van Play-off 1

Een sterk Zulte Waregem heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een plek in de top acht. Het maakte tegen Standard tot twee keer toe een achterstand ongedaan en won uiteindelijk met 3-2. Standard blijft achter met 3 op 15 en doet zo opnieuw een slechte zaak in de strijd om Play-Off 1.

Een enthousiast Zulte Waregem had er zin in en nam meteen het initiatief. De thuisploeg speelde met vertrouwen, want ondanks de staat van het veld liet het de bal goed rondgaan. Grote kansen leverde het balbezit evenwel niet op. Standard had het aanvankelijk moeilijker om de bal in de ploeg te houden, in de openingsfase werd te vaak overhaast lang getrapt.

Toch waren het de Rouches die op voorsprong kwamen. Heel even was de organisatie bij Essevee zoek en meteen werd dat afgestraft. Klauss kreeg in het centrum een zee van ruimte en knalde de bal van buiten de zestien staalhard tegen de touwen. Lang treurde Essevee echter niet, want amper drie minuten later hingen de bordjes al terug in evenwicht na een schitterende vrije trap van Dompé. Alles te herdoen voor Standard.

Waregemse pressing

Bijna kwam het ook snel terug op voorsprong, maar een plaatsbal van Lestienne viel op de bovenkant van de deklat. Zulte Waregem liet zich echter niet onbetuigd. De thuisploeg bleef goed voetballen, maar telkens was het net niet zuiver genoeg. Ook Standard koos nu vaker voor de voetballende oplossing, maar kwam moeilijk vanonder de Waregemse pressing uit. Als het kon dreigen, was het telkens via Klauss. De Braziliaan had ook een strafschop kunnen krijgen nadat hij aangetrapt werd door Deschacht, maar scheidsrechter Smet gaf geen krimp.

In de openingsfase van de tweede helft bleef het spelbeeld ongewijzigd: Zulte Waregem legde het beste voetbal op de mat, maar de grootste kansen waren voor Standard. En die kansen leverden ook een goal op. De eerste poging van Bastien werd nog gekeerd door Bostyn, maar even later zette diezelfde Bastien Standard dan toch op voorsprong. Klauss legde goed achteruit, Bastien scoorde.

Foto: BELGA

Erop en erover

Maar net als in de eerste helft zette Essevee de scheve situatie in no-time recht. Dompé slingerde zich voorbij de Standard-defensie en legde perfect achteruit tot bij Bruno. Die kon niet meer missen en zette de 2-2 op het bord. En Zulte Waregem stoomde gewoon door. Dussenne liet zich op het uur kinderlijk de bal afsnoepen door Govea, waarop de Mexicaan het ganse veld overstak en de bal op het perfecte moment in de loop van Bruno gaf. Die faalde niet en zette Essevee met zijn zestiende van het seizoen op voorsprong. Standard in de problemen.

Leye greep meteen in en gooide met Muleka en Amallah twee troeven op tafel. Een wissel die bijna meteen rendeerde, want Bostyn moest redding brengen op een poging van Muleka. De Rouches gingen nu nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Standard ontwikkelde wel druk en creëerde enkele kansen, maar wonderbaarlijke reddingen moest Bostyn niet uit de mouwen schudden. Essevee hield uiteindelijk vrij gemakkelijk stand en mag opnieuw drie punten bijschrijven. Zo staat Zulte Waregem zowaar plots zesde en mag het nu écht wel dromen van de top acht. Standard moet dan weer serieus herbronnen na een zwakke 3 op 15.