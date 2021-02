Tweeling moet voor jeugdrechter verschijnen omdat ze na scouts met één persoon te veel bleven napraten: “Dit is toch grotesk?”

Brugge -

Een tweeling van zestien die het na de scouts in Brugge waagde om met nog drie anderen nog even op de grond te blijven zitten, moet voor de jeugdrechter verschijnen. Absurdistan nu dit weekend honderden mensen op pleinen en stranden samentroepten? Of gewoon agenten die de wet volgen? “Strikt genomen overtraden mijn dochters de coronaregels, maar had een waarschuwing hier nu niet kunnen volstaan?”, zegt mama Katrien Cattoor.