Ex-Rode Duivel Maarten Martens brengt Club NXT geen geluk als gelegenheidscoach

De covid-uitbraak bracht vorige week een stoelendans teweeg bij Club Brugge. Club NXT moest daardoor zondagmiddag met een nog minder ervaren noodploeg aan de slag in Deinze. Ex-Rode Duivel Maarten Martens was de gelegenheidscoach van dienst. Ze konden tegen Deinze de schade beperken tot 4-0.

Het leek wel alsof er een topwedstrijd werd gespeeld in Deinze. Niet iedereen was naar de kust afgezakt en maakte handig gebruik van de parkings rond het stadion om te wandelen in de buurt van de Brielmeersen. Maar ook in het stadion leek corona een vergeten kwelduivel. De tribune was alvast behoorlijk gevuld en telde beduidend meer aanwezigen dan bij andere wedstrijden in 1A en 1B.

Rik De Mil en Tim Smolders zaten er wel met recht en reden. De twee coaches van Club NXT coachten afgelopen donderdag het grote Club in Kiev naar een draw in de Europa League. Zij ondervonden vorige week dat corona nog altijd zwaar kan toeslaan. De coaching in Deinze lieten ze over aan Maarten Martens, als T3 normaal met de video-analist op de tribune maar dit keer dus in het heetst van de strijd langs de lijn. Daar zat met Steven De Petter overigens nog een bekende gewezen prof.

Onervaren blauw-zwart

Op het veld waren de jongens met naam en faam bij de thuisploeg te zoeken. Natuurlijk Seth De Witte, maar ook Lecomte (ex-Roeselare) en De Belder (ex-Cercle). Maar de grootste namen zaten op de bank met Dutoit, Blondelle, Neto en Vargas.

Bij Club NXT veel nieuwe namen en nogal wat jongens van 2004 en 2005. De vaste waarden zoals De Cuyper, Fuakala, Fofana, Van Den Keybus en co zaten in Kiev op de bank en zullen dat maandagavond tegen OHL en komende donderdag thuis tegen Kiev nog eens moeten doen. Ook de nieuwe Venezolaanse aanvaller Daniel Pérez was er niet bij en mag hopen om donderdag Europees geselecteerd te worden.

Het jonge en compleet onervaren blauw-zwart had het moeilijk en kreeg al snel een strafschop tegen na een foutje van Lammens op Challouk. De doelman herstelde wel zijn fout en stopte knap de strafschop van Le Postollec. Deinze was echter heer en meester en Lecomte en Staelens zorgden tegen het halfuur al voor 2-0. Club NXT dreigde even met een kopbal van Ochieng en een vrijschop leverde geen gevaar op.

Afgekeurde goal Vargas

Met onder anderen Romeo Vermant zorgde Martens na de rust voor vers bloed maar het mocht niet baten. Club NXT was niet opgewassen tegen deze doorgewinterde profs en Lecomte scoorde een tweede keer door de vrijschop van Staelens in doel te verlengen: 3-0 na amper 50 minuten.

De mooiste goal was de vierde. Challouk bereidde de actie voor, Dansoko werkte koelbloedig af.

Het bleef daarbij maar de bezoekers eindigden wel nog met tien na de tweede gele kaart van Mendy. De goal van de ingevallen Vargas werd afgekeurd voor buitenspel. Veel maakte het allemaal niet meer uit. Deinze blijft zesde en Club NXT troosteloos laatste. Rik De Mil heeft nu echter andere katten te geselen.

Scheidsrechter: Ken Vermeiren

Deinze: Vandenberghe, El Banouhi, De Schutter, De Witte, Van Steenkiste, Lecomte (85’ Neto), Le Postollec, Challouk (71’ Tarfi), Staelens (76’ Schils), Dansoko, De Belder (85’ Vargas)

Club NXT: Lammens, De Roeve, Hautekiet, Mendy, Sabbe, Mbamba (77’ Liam De Smet), Ochieng (46’ Vermant), Audoor, De Smet (65’ Hallaert), Aelterman (90’ Stevens), Mondele (46’ Vanrafelghem)

Doelpunten: 23’ Lecomte 1-0, 30’ Staelens 2-0, 51’ Lecomte 3-0, 60’ Dansoko 4-0

Gele kaarten: 45’ De Witte

Rode kaarten: 85’ Mendy (2 x geel)