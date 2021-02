Venezolaanse aanwinst Daniel Perez is grote verrassing in selectie Club Brugge voor wedstrijd tegen OHL

Club Brugge heeft zijn selectie vrijgegeven voor de wedstrijd tegen OH Leuven van maandag. Daarbij één grote verrassing: Daniel Perez. De 19-jarige Venezolaan kwam tijdens de afgelopen transferperiode over van Metropolitanos FC en ging aanvankelijk bij Club NXT aan de slag. Daar zou hij zich moeten integreren in het Belgische voetbal. Vorige week scoorde Perez zijn eerste goal voor Club alvast in 1B tegen Union.

Verder geen verrassingen in de selectie. Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits, Stefano Denswil en Matej Mitrovic zijn er niet bij wegens een coronabesmetting. In vergelijking met de wedstrijd tegen Dynamo Kiev keert Tahith Chong, die in Europa niet speelgerechtigd is, wel opnieuw terug in de selectie.