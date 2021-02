Parket stelt een onderzoek in tegen Kamerlid Dries Van Langenhove wegens niet-essentiële reis

Het parket van Halle-Vilvoorde stelt een onderzoek in tegen Kamerlid Dries Van Langenhove wegens niet-essentiële reis naar Parijs.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek ingesteld naar Kamerlid Dries Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang. Hij trok op zaterdag naar Parijs om deel te nemen aan een betoging tegen de mogelijke ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had die reis eerder al niet-essentieel genoemd.

De reis zou tegen de coronamaatregelen zijn, aangezien niet-essentiële reizen nog steeds verboden zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Van Langenhove zelf noemde de reis wel essentieel, verwijzend naar zijn taken als volksvertegenwoordiger. Voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken verdedigde zijn Kamerlid.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft laten weten dat het nu zelf een onderzoek ingesteld heeft, aangezien Van Langenhove in dat gerechtelijk arrondissement woont. Het zal dan ook een proces-verbaal opstellen, vermeldde persmagistraat Carol Vercarre. Over de mogelijke straf kon ze niet communiceren: “Daarvoor is het te vroeg”, aldus Vercarre. Normaal gezien staat er op het overtreden van de maatregel voor niet-essentiële reizen een boete van 250 euro.

