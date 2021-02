Vrouwelijke regisseurs winnen de prijzen op jeugdfilmfestival JEF

Drie vrouwelijke regisseurs zijn zondag in de prijzen gevallen op het 33ste jeugdfilmfestival JEF. De Belgische film “Howling” van Laura Van Haecke haalde het in de categorie beste kortfilm. De prijzen voor beste langspeelfilm en beste korte documentaire gingen naar Duitse en Nederlandse producties.

“Howling” is een kortfilm van 19 minuten over een meisje dat vaak alleen zit en leert hoe ze voor zichzelf moet zorgen. De jury prees de prent “voor de prachtige poëzie en het intelligente gebruik van magisch realisme”. “‘Howling’ is een subtiele, maar intense beleving van de kindertijd”, luidt het. De film won ook de publieksprijs.

De prijs voor beste langspeelfilm ging naar “Hitler heeft mijn roze konijn gestolen” van Caroline Link (Duitsland) en de prijs voor beste korte documentaire naar “Meisjesjongensmix” van Lara Aerts (Nederland).