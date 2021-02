Atalanta wint van Napoli na doelpuntenkermis in de tweede helft, Victor Osimhen (ex-Charleroi) bewusteloos van veld gedragen

Atalanta Bergamo heeft zondagavond in een duel met een erg spectaculaire tweede helft, met 4-2 gewonnen van Napoli. Bij de rust was het nog 0-0. In de stand komt Atalanta met 43 punten op de vierde plaats, op gelijke hoogte van AS Roma en Lazio. Napoli, dat het zonder de geblesseerde Dries Mertens moet zien te rooien, is zevende met 40 punten.

Atalanta kwam na rust op voorsprong via Duvan Zupata, Piotr Zielinski maakte snel de gelijkmaker. Robin Gosens en Luis Muriel brachten Atalanta naar een 3-1 voorsprong, diezelfde Robin Gosens maakte vervolgens een owngoal. Christian Romero legde de 4-2 eindstand vast.

Het was overigens een wedstrijd met heel wat oude bekenden uit de Jupiler Pro League. Bij Atalanta stond Joakim Maehle (ex-Genk) in de basis, terwijl er met Ruslan Malinovski een andere ex-Genkenaar inviel. Bij Napoli viel Victor Osimhen (ex-Charleroi) in de laatste minuten bewusteloos neer, waarop de spits naar het ziekenhuis werd gebracht. Onderweg hiernaartoe was de Nigeriaan alweer bij bewustzijn.