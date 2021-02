Lommel houdt de drie punten thuis tegen Lierse

Lommel heeft zondagavond de slotwedstrijd van de twintigste speeldag in de 1B Pro League met 2-1 (rust: 1-1) gewonnen van Lierse.

De thuisploeg zette tegen de Lierenaars een scheve situatie helemaal recht. Lierse was immers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong geklommen via Yentl Van Genechten, met de rust in zicht zorgde Kolbeinn Thordarson voor de gelijkmaker. Een kwartier voor affluiten zette Arno Verschueren met een doelpunt uit het boekje de 2-1 eindstand op het scorebord.

In de stand wipt Lommel met 31 punten over Westerlo naar de derde plaats, de Kempenaars hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Beide teams staan op één punt van de tweede plaats van Seraing. Lierse blijft met veertien punten op de voorlaatste plaats in de stand hangen, met zeven punten meer dan rode lantaarn Club NXT.