Antwerp heeft zondagavond nagelaten om drie punten in te lopen op Club Brugge. In eigen huis raakte de Great Old niet voorbij Sint-Truiden. Het werd 0-0 nadat Antwerp er niet in slaagde de Limburgse verdedigingsgordel te doorbreken. Club Brugge kan maandag zo de grote winnaar van deze speeldag worden.