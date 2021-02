Twintiger uit Zonhoven door onbekende doodgestoken in Bocholt

Het parket van Limburg heeft zondagavond bevestigd dat er een steekpartij met dodelijke afloop heeft plaatsgevonden in Bocholt. Een 22-jarige jongeman uit Zonhoven is daar neergestoken.

De feiten speelden zich rond 18 uur af aan het Matthijsplein in het centrum van Bocholt. De man raakte zwaargewond. De hulpdiensten met een MUG-team dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe, maar uiteindelijk is de twintiger aan zijn letsels bezweken.

“Er is nog geen dader in zicht. Voorlopig is er niemand opgepakt. Het gerechtelijk lab en een forensisch team zijn opgevorderd voor de nodige onderzoeksdaden”, zegt Anja De Schutter, persmagistraat van het parket van Limburg.

Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de steekpartij gebeurd is. De lokale politie van de zone CARMA deed de eerste vaststellingen en ook speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg zijn op het onderzoek gezet.