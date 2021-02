Terug met de voetjes op de grond na Champions League-zege tegen Barcelona: PSG verliest Franse topper van AS Monaco

De Franse Ligue 1 blijft ongemeen spannend. PSG kon tegen AS Monaco zondagavond een uitstekende zaak doen in het klassement, maar de Parijzenaars gingen thuis met 0-2 onderuit. PSG blijft zo hangen op de derde plaats, met vier punten minder dan leider Lille en één minder dan Lyon. Monaco vindt door de overwinning vooraan aansluiting en volgt op twee punten van PSG.

Sofiane Diop en Guillermo Maripan maakten respectievelijk vroeg in de eerste en tweede helft de doelpunten voor Monaco. PSG was daarentegen aanvallend onmondig. Het Parijse sterrenensemble liet in de hele wedstrijd maar één schot op doel noteren. Zaten Mbappé en co met hun hoofd nog bij de 1-4 overwinning tegen Barcelona in de Champions League?