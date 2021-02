Merel Maes, voetbalster bij de jongensploeg én atletiekwonder op haar zestiende: “De nieuwe Tia Hellebaut”

Beveren-Waas / Sint-Niklaas -

“De nieuwe Tia Hellebaut”: de vergelijking is gevallen. Merel Maes is amper zestien jaar, en toch sprong ze zaterdag vlotjes over 1,91 meter op het BK indooratletiek. Ze kroonde zich daarmee tot de op tien na beste hoogspringster van Europa dit jaar. Een chique titel, terwijl ze intussen wetenschappen studeert en in haar vrije tijd voetbalt bij een jongensploeg. “Ik vrees een beetje voor morgen op school. Ik ben niet zo’n stoefer.”