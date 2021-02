Vincent Kompany verdedigt zichzelf en zijn ploeg na tweede miskleun op rij: “Deze match zal de wereld niet veranderen”

Na een slechte reeks met 10 op 27 – afgesloten door twee ontluisterend zwakke matchen tegen Cercle en Kortrijk – krijgt Vincent Kompany voor het eerst een portie kritiek. De coach heeft het moeilijk om Anderlecht naar zeges te dirigeren en het voetbal verzwakt. De top vier is voorlopig weer weg. Zelf probeerde ‘Vince The Prince’ wel stoïcijns te reageren. “Schrijf maar wat jullie moeten schrijven.”

Vincent Kompany is immuun voor kritiek. Hij is niet euforisch wanneer hij wint, hij dramatiseert niet wanneer hij verliest, maar een rapport met slechts de helft van de punten had hij dit seizoen ook ...