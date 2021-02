Op zijn 95ste ontmaskerd als kampbeul: “75 jaar na datum overkomt mij dit, ik vind het te belachelijk voor woorden”

Friedrich Karl Berger genoot van zijn stokoude dag in Tennessee. Maar een document uit 1945 met zijn naam op, gevonden op een tot zinken gebracht oorlogsschip aan de andere kant van de wereld, doet hem alsnog de das om. Op zijn 95ste is de gewezen nazi-kampbewaker afgelopen weekend uitgeleverd aan zijn thuisland. Hij is nummer 70 die uit de VS wordt gezet vanwege zijn oorlogsverleden. “Zijn verhaal bewijst dat we geen vrijhaven zijn voor al zij die ooit participeerden in nazi-misdrijven.”