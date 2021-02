Thibault Vlietinck keert met OHL voor het eerst terug naar Jan Breydel: “Ik wil mij daar bewijzen”

Het woord revanche wil hij niet in de mond nemen. En toch: ga er maar van uit dat Thibault Vlietinck (23) erop gebrand is zich vanavond in de kijker te spelen op bezoek bij Club Brugge, waar er voor hem geen plaats meer was. OHL presteert al een heel seizoen uitstekend tegen de grote clubs en wil op dat elan door. “Het is misschien geen slecht moment om ze te treffen.”