De (T)rebelse trukendoos: hoe topmakelaar Mogi Bayat meerdere commissies en 3,3 miljoen tekengeld regelde

Mogi Bayat (46) mocht zich onder het bewind van manager Herman van Holsbeeck ‘de huismakelaar’ van RSC Anderlecht noemen. Pas toen Marc Coucke in december 2017 aan het bewind van de club kwam, taande de invloed van Mogi. Hoe sterk zijn greep op de Brusselse club was in het tijdperk Van Holsbeeck blijkt uit Football Leaks-documenten die het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ in handen kreeg en deelde met ‘De Standaard’. Vandaag blijkt hoe Adrien Trebel (29), die vandaag nog altijd bij Anderlecht speelt, met behulp van Bayat een transfer naar Anderlecht forceerde. Het leverde de speler 3,3 miljoen euro tekengeld op, meer dan de transfersom. Maar ook Bayat incasseerde meerdere commissies. De manier waarop roept vragen op, ook intern bij de club.