Hoe Imoh Ezekiel en Kiese Thelin scoorden voor Mogi Bayat

Mogi Bayat zette niet alleen bij de transfer van Trebel ingenieuze constructies op met allerlei commissies. In de zomer van 2015 streek hij ook een dubbele commissie op toen Anderlecht de Nigeriaan Imoh Ezekiel, toen actief bij het Qatarese Al-Arabi in het Midden-Oosten, huurde.

De Franse Iraniër kreeg 300.000 euro voor zijn hulp bij de onderhandelingen en 250.000 euro extra, enkel en alleen maar om het contract van de spits te onderhandelen. Ook toen Anderlecht de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro op de Zweedse aanvaller Isaac Kiese Thelin lichtte, in mei 2017, passeerde Bayat langs de kassa. Een bijzonder verrassende beslissing, klonk het toen al in de media, want de huurling van Bordeaux bakte er op dat moment weinig van.

“Is Thelin een speler voor Anderlecht? Nee.(...) Maar we denken dat we hem op een dag met een meerwaarde zullen verkopen”, gaf Herman Van Holsbeek toen als uitleg. Zonder erbij te vermelden dat het huurcontract van Thelin – waarop Bayat al een commissie van 100.000 euro had bedongen – bepaalde dat Bayat een extra commissie kreeg van... 520.000 euro voor het lichten van de aankoopoptie.