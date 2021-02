Supporters van Ligue 1-club Nantes protesteren tegen hun voorzitter en Mogi Bayat

Vierhonderd supporters van FC Nantes protesteerden zaterdag voor de aftrap van de wedstrijd tegen Marseille. Ze toonden daarmee hun onvrede met het beleid van voorzitter Waldemar Kita. Een van de voornaamste verwijten aan het adres van de Poolse miljonair: zijn samenwerking met de Belgische makelaar Mogi Bayat.

Bayat gedraagt zich als huis­makelaar van Les Canaris en haalde onder anderen Guillaume Gillet, Joris Kayembe, Kalifa Coulibaly, Yassine El-Ghanassy, Kara Mbodj, Anthony Limbombe, Dennis Appiah, Moses Simon, Cristian Benavente, Moussa Wague en Renaud Emond naar de West-Franse club. Naar de samenwerking tussen Bayat en Kita loopt een gerechtelijk onderzoek in Frankrijk. In december werd daarvoor nog een huiszoeking in de kantoren van de club uitgevoerd.

Met de sportieve prestaties van Nantes gaat het van kwaad naar erger. Oud-bondscoach Raymond Domenech werd ingehaald als nieuwe trainer, maar 46 dagen later alweer ontslagen. Een groep rond oud-doelman Mickaël Landreau zou de club willen overnemen van Kita, die in de Franse krant L’Equipe hevig van leer trekt tegen al wie hem bekritiseert. In de ­Ligue 1 staat Nantes op de zeventiende plaats, net boven de degradatiestreep.