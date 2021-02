Coronacijfers gaan verkeerde kant op

Er raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2.000 personen besmet met het coronavirus in ons land. Dat blijkt maandag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 12 en 18 februari werden elke dag gemiddeld 2.005,9 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om een stijging van 5 procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de voorbije dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd.

Het aantal tests daalde in dezelfde periode met 16 procent tot gemiddeld ruim 38.200 per dag. De positiviteitsratio van de afgenomen tests is dan ook gestegen tot 6 procent.

De stijging van het aantal besmettingen doet zich voor in heel België, op Henegouwen, Waals-Brabant en Luik na. Een uitschieter is Oost-Vlaanderen, met 2.437 besmettingen in de periode van 12 tot 18 februari, een stijging van 20,7 procent. Ook Vlaams-Brabant tekent een stijging op van 14,2 procent, tot 1.218 geregistreerde besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt niet langer. Er liggen op dit moment 1.617 coronapatiënten in het ziekenhuis (+3 procent). Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg loopt op tot 329 (+5 procent).

Het aantal overlijdens daalt wel nog verder, met 10 procent, tot gemiddeld 37,3 per dag van 12 tot 18 februari. In totaal overleden al 21.903 mensen in ons land aan Covid-19.

Bijna 404.000 landgenoten (4,38 procent van de volwassen bevolking) hebben op dit moment al minstens één prik gekregen met het coronavaccin, 263.064 (2,85 procent) kreeg al de tweede prik.