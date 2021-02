VAB bezorgd over effecten van noodherstellingen aan bruggen en van winterschade

VAB is bezorgd over de effecten van noodherstellingen aan bruggen en van winterschade. Ongeveer zeshonderd Vlaamse bruggen, of bijna een op de vier, verkeren in slechte of zeer slechte staat. De mobiliteitsclub roept de Vlaamse regering op om meer te investeren in onderhoud en daardoor een betere planning en afstelling van alle wegenwerken mogelijk te maken, zo meldt ze maandag.

VAB benadrukt dat er een heleboel wegenwerken op ons afkomen, waarvan een deel al gebudgetteerd en gepland is. “Maar daarbovenop komen tal van onverwachte noodherstellingen omdat er voor het noodzakelijke onderhoud van de gewestwegen en bruggen alsnog te weinig budget voorzien is.”

Dit is volgens VAB bijvoorbeeld het geval bij de brug op de E313 in Westerlo. Die werken starten begin maart en zullen in totaal 12 weken duren, en zeer grote hinder veroorzaken. Daarnaast zullen op heel wat gewestwegen door de combinatie van onderhoudsachterstand en de schade, als gevolg van een zware winter, ook noodherstellingen nodig zijn dit voorjaar. De capaciteit van alternatieve routes zal daardoor afnemen.

VAB adviseert naast meer investeringen ook een versnelde uitrol van veilige fietsroutes voor woon-werkverplaatsingen en mobipunten voor gecombineerde mobiliteit met goede voorzieningen voor de fiets. Veilige en gratis fietsparkings zijn nodig opdat de fietser vlot zou kunnen overstappen op bus, tram of trein.

Tot slot hamert VAB op het belang om ook na de coronacrisis telewerk te blijven stimuleren. “Want met de werven die op ons afkomen de komende jaren, gaan we anders heel veel stilstaan. Er is namelijk geen reservecapaciteit op de weg om de verkeersstromen bij wegenwerken om te leiden of over het secundaire wegennet te sturen. (...) We hebben alle capaciteit opgebruikt, zeker in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de regio’s waar de impact van de wegenwerken zich zal doen voelen”, aldus de mobiliteitsclub.