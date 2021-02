Slechte voorzet of wereldgoal? Bekijk hier de beelden van het ‘pareltje’ van Jan Van den Bergh

Scoorde Jan Van den Bergh nu echt een wereldgoal of was het, zoals Beerschot-coach Will Still achteraf al grappend zei, gewoon een slechte voorzet die binnenviel. Wij houden het bij het eerste maar oordeelt u vooral zelf.

Een zondagsgoal, letterlijk en figuurlijk. Van een verdediger notabene. Wat Jan Van den Bergh gisteren inspireerde om op het veld van Racing Genk plots vanop dertig meter uit te halen, zal hij vermoedelijk zelf ook niet weten. Maar de bal vloog wel enig mooi in de linkerbovenhoek buiten bereik van een grabbelende doelman Vandevoordt.

Al even ongewoon was de rupsbeweging die Van den Bergh inzette om zijn treffer te vieren. “Dat doen we soms wel eens in de gym”, legde de doelpuntenmaker achteraf uit. “Het leek mij onnozel genoeg om eens te doen op het veld.”

PO1?

De treffer van de verdediger luidde de zwanenzang in van Racing Genk. Beerschot haalde het uiteindelijk met 1-2 en stijgt in het algemeen klassement naar de zesde plaats op nauwelijks drie punten van KV Oostende, de ploeg die op de vierde plaats voorlopig het laatste ticket voor play off 1 in het bezit heeft. Beerschot ontvangt volgende week Moeskroen en kan, mits een zege, op zes speeldagen van het einde de sprint richting PO1 definitief inzetten.

LEES OOK. Analyse Ludo Vandewalle. Kan John van den Brom nu wel een crisis managen?