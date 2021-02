Benfica en Jan Vertonghen morsen met punten bij middenmoter, titel is héél ver weg

Op de twintigste speeldag in de Portugese Primeira Liga is Benfica Lissabon zondag op bezoek bij SC Farense niet verder geraakt dan een doelpuntloos gelijkspel. Recordintertional Jan Vertonghen speelde heel de wedstrijd voor Benfica.

In de stand is de club uit de hoofdstad vierde, op al vijftien punten van stadsgenoot Sporting dat resoluut op de titel afstevent. Eerste achtervolger Braga telt elf punten achterstand, Porto moet een kloof van dertien punten goedmaken maar speelt vanavond nog wel op het veld van Maritimo.

In Portugal plaats enkel de top twee zich voor de groepsfase van de Champions League, het nummer drie belandt in de voorronde. Werk aan de winkel dus voor Vertonghen en co.

Foulon in de basis

Op de 23ste speeldag in Italië hield Benevento, met Daam Foulon heel de wedstrijd in de basis, AS Roma verrassend op een 0-0 gelijkspel. Voor Foulon was het de eerste basisplaats sinds 9 januari. AS Roma is derde met 44 punten, negen minder dan koploper Inter Milaan. Benevento heeft 25 punten verzameld en staat op de vijftiende plaats.

(belga)