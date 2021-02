Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor sneltestcentra

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt crisisvrijwilligers om de sneltestcentra voor het onderwijs mee op te starten en te bemannen. Samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) worden 60 sneltestcentra in Vlaanderen opgericht waar leerlingen en onderwijspersoneel snel getest kunnen worden.

Met het opzetten van centra voor het uitvoeren van sneltesten kunnen besmettingsclusters en superverspreiders in het onderwijs snel in kaart worden gebracht. Voor deze testcentra zijn heel wat vrijwilligers nodig omdat de testcentra bijna allemaal zeven dagen per week actief zijn en er steeds minimaal 3 Rode Kruisvrijwilligers nodig zijn om alles vlot te laten verlopen. Rode Kruisvrijwilligers worden er ingezet voor het onthaal, om de test af te nemen en om het resultaat af te lezen en door te spelen aan het betrokken CLB.

Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich aanmelden op het crisisvrijwilligersplatform via www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger. Na registratie wordt gevraagd om een verplichte e-learning module te volgen. Op dit ogenblik hebben al zowat 1.350 vrijwilligers deze opleiding gevolgd. De vrijwilligers die effectief testafnames doen, volgen ook nog een extra praktijkopleiding die gegeven wordt door een arts of verpleegkundige.

Naast de sneltestcentra worden ook nog steeds crisisvrijwilligers ingezet in zorginstellingen. Heel wat instellingen staan onder druk door personeelsleden die uitvallen door ziekte, quarantaine en vermoeidheid, of door de vastgestelde coronabesmettingen onder bewoners.