Politievakbond klaagt zelf politiegeweld aan na betoging in Brussel

Brussel - In een brief aan de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft de Brusselse afdeling van de politievakbond ACOD politiegeweld tijdens de manifestatie tegen de klassenjustitie van 24 januari aangeklaagd. Dat meldt de krant La Capitale en De Morgen.

De manifestatie werd georganiseerd door een twintigtal organisaties en was initieel verboden, maar werd na enige tijd gedoogd. Er werd betoogd tegen een reeks incidenten waarbij politie en justitie fout of te hardhandig zou hebben opgetreden. Er kwam zo’n 150 man opdagen, maar tegen de avond werden er uiteindelijk 245 mensen opgepakt. De ordehandhaving werd die zondag gevoerd door gemengde teams van de lokale politie Brussel-Elsene en het interventiekorps van de federale politie.

Volgens de Franstalige krant kunnen lokale agenten verbonden aan de ACOD zich niet vinden in de aanpak van een aantal federale collega’s tijdens die manifestatie. “Er zijn die zondag minderjarigen brutaal geslagen in de cellen, zonder reactie van de aanwezige chefs. Er zijn minderjarigen die niet meteen aan hun ouders werden overgedragen”, staat er in de brief. Ook werden de coronamaatregelen volgens hen niet goed gevolgd, werden de arrestanten in cellen opgestapeld en was er te weinig vrouwelijk personeel om te fouilleren.

Na de betoging werden er op sociale media tal van filmpjes verspreid. Daarop was te zien hoe agenten pepperspray gebruikten en honden loslieten op de manifestanten. Bij het Comité P lopen verschillende onderzoeken.