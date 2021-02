Boeing vraagt 128 vliegtuigen van 777-model aan grond te houden na motorproblemen

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing raadt aan 128 Boeing 777’s wereldwijd voorlopig aan de grond te houden. Dat doet hij nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een zogenoemde luchtwaardigheidsrichtlijn afgekondigd had na de motorproblemen van een 777 zaterdag. Onderdelen van het toestel van luchtvaartmaatschappij United Airlines kwamen toen terecht in een residentiële buurt in de stad Denver, in de staat Colorado, toen een van de motoren het begaf kort na het opstijgen.

Volgens de FAA-richtlijn zijn er onmiddellijk versterkte inspecties nodig van gelijkaardige toestellen. FAA-topman Steve Dickson zegt in een persbericht dat de richtlijn geldt voor Boeing 777’s met bepaalde Pratt & Whitney PW4000-motoren. “Dit betekent waarschijnlijk dat sommige vliegtuigen uit dienst genomen worden.”

In een eigen persbericht raadt constructeur Boeing de gebruikers van de toestellen aan om die voorlopig aan de grond te houden. Er zijn wereldwijd 128 vliegtuigen betrokken (777’s met Pratt & Whitney 4000-112-motoren), waarvan er 69 operationeel zijn en 59 al langer geparkeerd staan. “We werken samen met de regulatoren nu zij acties ondernemen terwijl de vliegtuigen aan de grond staan en Pratt & Whitney meer inspecties uitvoert”, aldus Boeing.

Uit een eerste onderzoek van de FAA naar het incident van zaterdag blijkt dat de “inspecties van de holle propellerbladen die typisch zijn voor dit type motor, dat enkel door Boeing 777-vliegtuigen gebruikt wordt, elkaar sneller moeten opvolgen”, aldus FAA-topman Dickson. Ook de Amerikaanse ongevallenautoriteit NTSB onderzoekt het incident.

Het toestel dat zaterdag motorproblemen had, keerde veilig terug naar de internationale luchthaven van Denver, zegt de FAA. Er vielen geen gewonden.

LEES OOK. Puin regent neer in wijk nadat motor van vliegtuig in de lucht ontploft: “Een wonder dat er geen doden vielen”

Vlucht 328 was op weg van Denver naar Honolulu toen het incident zich voordeed. Volgens nieuwszender CNN waren er 241 personen aan boord, onder wie 10 bemanningsleden. Politie in Broomfield, een stad 48 kilometer ten westen van de luchthaven van Denver, toonde op Twitter foto’s van grote stukken vliegtuig in de tuinen van inwoners.

Het Japanse ministerie van Transport heeft de luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en All Nippon Airways (ANA) intussen opgedragen om meer dan 30 vliegtuigen met motoren van Pratt & Whitney voorlopig niet meer te gebruiken. Op 4 december moest een toestel van ANA een noodlanding maken na motorproblemen. Het ging om eenzelfde P&W-motor en sindsdien werden die motoren al vaker geïnspecteerd in Japan.