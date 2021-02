REACTIES. Antwerp: “We hadden dit gebrek aan intensiteit verwacht”

Hoe Frank Vercauteren zich na Antwerp - STVV voelde? “Verdeeld”, zei hij. “Je hoopt natuurlijk op een beter resultaat en een betere prestatie. Maar eigenlijk beantwoordde deze match voor een groot deel aan onze verwachtingen.”

“Ik zag een gebrek aan tempo, ritme en intensiteit, maar dat is niet onlogisch, drie dagen na zo’n Europese wedstrijd. En tegen een stugge tegenstander als STVV. Uiteindelijk ben ik nog heel tevreden met het gelijkspel, want voor hetzelfde geld wordt dit zo’n wedstrijd die je ook nog verliest.” Vercauteren had wat kunnen roteren, om dat gebrek aan intensiteit te counteren, maar dat deed hij liever niet. “We hebben erover nagedacht, maar je kan ook niet elke week zeven, acht spelers veranderen, vind ik. Maar achteraf gezien was het voor sommigen inderdaad heel moeilijk om competitief te zijn. Daar gaan we in de toekomst rekening mee houden.”

Voor Beiranvand wordt het wellicht ook moeilijk om op het veld van Rangers competitief te zijn, door die nieuwe blessure. Het gaat om een contusie aan de bovenkant van zijn dij. “Iets helemaal anders dus dan vorige keer. Het is nog afwachten in hoeverre hij klaar zal raken.” Mbokani is wel weer terug. “Het was geen risico om een beperkte periode te spelen om eventueel nog het verschil te maken. Oké, hij had nog niet veel getraind. (grappend) Maar als Dieu fit is, traint hij ook niet veel.” Op naar Rangers nu. “Deze match stond los van die van komende donderdag”, aldus Vercauteren nog. Gelukkig maar.

Foto: Isosport

Maxime Le Marchand: “We vonden weinig oplossingen tegen een laag blok”

Maxime Le Marchand maakte voor de vierde keer de negentig minuten vol voor de Great Old. Een gelijkspel was een logische uitslag, maar toch bleef de Franse verdediger met een ietwat wrang gevoel achter. “We speelden tegen een laag blok en het was aan ons om oplossingen te vinden en dat liep moeilijk. In de tweede helft probeerden we de bal iets hoger op het veld te veroveren. We bleven tot de laatste seconde geconcentreerd, maar het is ons niet gelukt om meer dan een punt thuis te houden.”

“De snelle opeenvolging van matchen maakt het ook moeilijk voor ons. Die nul houden is natuurlijk positief en daar ben ik op persoonlijk vlak ook blij mee, maar ik had graag ook offensief iets meer willen bijdragen”, gaf Le Marchand aan. Antwerp kon een gouden zaak doen met het oog op play-off 1 door het puntenverlies bij de rechtstreekse concurrenten. “Frustrerend dus dat we punten hebben laten liggen. Gelukkig werd hun doelpunt nog afgekeurd voor een duwfout op Seck, want dan zag het er slecht uit voor ons.”

Foto: BELGA

Steve De Ridder: “Ik begrijp niet dat de goal werd afgekeurd”

“Het was een gesloten match waarin wij iets meer de controle hadden dan Antwerp”, vatte Steve De Ridder de partij erg kort samen. De middenvelder plaatste wel vraagtekens bij het afgekeurde doelpunt van Dimitri Lavalée na een vermeende duwfout op Abduolaye Seck.“Ik begrijp niet dat de goal is afgekeurd. Waarom werd er gefloten? Ik begrijp er echt niets van. Zo houden we een naar gevoel over aan deze partij, want we hadden drie punten kunnen pakken.” Ook Peter Maes kon het niet begrijpen, vooral waarom de VAR niet ingreep. “Er gebeurt niks en er wordt gefloten. Erg zuur.”