Kwart minder uitzendkrachten bij Vlaamse overheid door coronacrisis

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar 207 uitzendkrachten tewerkgesteld. Dat is een kwart minder dan de 276 uitzendkrachten in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Open VLD-parlementslid Tom Ongena. Ook hier is er sprake van een impact door de coronacrisis.