14 aanwezigen op lockdownfeestje proberen politie te misleiden

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft zondagnacht een lockdownfeestje stilgelegd op een appartement in de Salm-Salmstraat. In totaal waren 14 personen aanwezig, al probeerden de meesten zich tevergeefs te verstoppen voor de politie.

De politie kreeg iets over middernacht een oproep voor geluidsoverlast in de straat. “De aangestuurde patrouille hoorde al van op een aanzienlijke afstand muziek in de Salm-Salmstraat”, zegt de Antwerpse politie. “Op het gelijkvloers zag de politie licht branden en door de afgedekte ramen konden ze de silhouetten van verschillende mensen herkennen.”

De muziek ging uit eens de aanwezigen de politie hadden opgemerkt en het praten veranderde in gefluister. “Toen de politie aanbelde, ontstond er gestommel dat deed vermoeden dat enkelen wegvluchtten. De bewoonster opende de deur en liet de politie binnen voor een controle. Ze ontkende dat er een feestje aan de gang was en dat er enkel drie mensen in de woning waren”, aldus de politie. “Aan het aantal glazen, lege en halfvolle flessen wijn en blikjes bier te zien, moesten er echter meer dan drie personen in de woning geweest zijn.”

Brandladder

Dat bekende de vrouw ook, maar ze voegde eraan toe dat de anderen langs het raam gevlucht waren. “De politie stond aan dat raam, dus dat bleek natuurlijk niet te kloppen”, klinkt het. Verschillende aanwezigen probeerden zich te verstoppen in huis. “Een persoon lag onder een deken op de grond, iemand zat in een kast, drie personen lagen op hun buik in de kelder van het gebouw en ook op een hogere verdieping kon de politie nog iemand vinden die aan de controle wilde ontsnappen”, zegt de politie.

Via een brandladder op de binnenkoer trof de politie nog eens zeven mensen aan, plat op hun buik op een dak. “In totaal zijn 14 personen geïdentificeerd, ondanks de verbale agressie die daarmee gemoeid ging en de pogingen om de controle en het opstellen van een proces-verbaal te verhinderen. Sommigen weigerden zelfs om het mondmasker op te zetten op uitdrukkelijke vraag van de politie. Twee aanwezigen waren minderjarig en zijn opgehaald door de ouders. Anderen zijn gevraagd om de plaats te verlaten”, zegt de politie.