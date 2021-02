Drama in Nieuw-Zeeland: kind sterft in draaiende wasmachine

In Christchurch in Nieuw-Zeeland heeft zich een drama voorgedaan nadat een kindje spelend in een wasmachine kroop. Er zou geen sprake zijn van een verdacht overlijden.

Vrijdagavond werd de lokale politie in Christchurch opgeroepen naar de wijk Hoon Hay. Daar werd een kindje buiten bewustzijn teruggevonden in een wasmachine. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar later.

De politie is een onderzoek gestart, maar de dood van het kind wordt niet als verdacht bestempeld. Waarschijnlijk is het kind spelenderwijs in de wasmachine gekropen. De wasmachine werd daarna aangezet zonder dat de ouders wisten dat het kind erin gekropen was.

Dit is niet de eerste keer dat er op deze manier een kind het leven verliest. In 2019 kroop een jongen in Orlando ook spelend in de wasmachine waarna hij niet genoeg zuurstof kreeg en stierf.